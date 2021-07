[아시아경제 공병선 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 35,000 전일대비 250 등락률 +0.72% 거래량 174,768 전일가 34,750 2021.07.14 15:30 장마감 관련기사 삼성카드, 'ESG 보고서' 첫 발간삼성카드, 개인사업자 위한 '삼성카드 비즈 리더스' 출시삼성카드, 환경경영체제 국제인증 'ISO 14001' 획득 close 는 오는 27일 오전 10시30분 컨퍼런스콜 형태로 기업설명회를 개최한다고 14일 공시했다.

참가 대상은 국내외 투자기관 및 애널리스트 등이며 올해 상반기 경영실적 및 주요 전략을 다룰 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr