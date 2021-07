조국, '턱걸이 뒤태' 영상 올리고 삭제…김근식 "좀 심했다"

김근식 "초절정 관종, 치료 필요해 보여" 조국 맹비판

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 조국 전 법무부 장관이 턱걸이 운동을 하는 영상을 올렸다가 삭제한 것을 두고 "정상이 아닌 관종"이라고 맹비난했다.

앞서 조 전 장관은 최근 자신의 페이스북에 턱걸이하는 모습을 찍은 영상을 올리며 "직전 영상에서 신원 확인이 안 된다고 하는 분이 계셔서 올린다. 곧 내릴 것"이라고 적었다. 조 전 장관이 영상을 올린 이유는 '페이스북 친구'(페친)들의 요청 때문인 것으로 알려졌다.

조 전 장관은 최근 한 여대생이 턱걸이하는 영상을 공유하며 찬사를 보냈는데, 이를 본 페친들이 조 전 장관에게도 턱걸이 인증을 요구한 것으로 전해졌다. 영상에는 민소매를 입은 조 전 장관이 헬스장으로 보이는 곳에서 턱걸이하는 모습이 담겨있다. 이 영상은 현재 삭제된 상태다.

이에 김 교수는 13일 페이스북에 "참 기묘한 사람이다. 제 상식으로는 정상이 아니다"라며 조 전 장관을 비난했다.

김 교수는 "이미 관종이나 나르시스트라고 평가했지만, 이번 경우는 정도가 심하다. 치료가 필요할 정도로 보인다"라며 "법정 구속된 아내 항소심 결심공판 관련 비장한 억울함을 공유하더니, 헬스장에서 턱걸이하는 사진 올리고 곧 내리겠다는 조국. 정상적인 입장에서 도대체 이해가 되는가"라고 따졌다.

앞서 조 전 장관은 이날 페이스북에 부인 정경심 교수의 항소심 최후진술 전문을 공유했다. 정 교수는 최후진술에서 "저 자신은 물론 가족 전체가 지옥 같은 세월을 살아온 2년을 생각하면 눈물이 앞을 가리고 가슴이 저려온다"며 동양대 표창장 위조 혐의 등에 대해 억울함을 호소했다.

김 교수는 "구속된 아내의 항소심에도 의연하다는 모습을 과시하는 건가요? 도대체 헬스장 뒤태 사진은 누가 찍은 건가요?"라며 "분명 조국이 부탁해서 찍은 걸로 보인다. 하릴없이 여대생 턱걸이 영상 올리며 찬사나 보내는 비정상"이라고 강도 높게 비판했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr