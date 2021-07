LS ELECTRIC, 북미 고객 맞춤형 ESS 솔루션 공개

[아시아경제 김혜원 기자] LS ELECTRIC(이하 LS일렉트릭)이 세계 에너지저장장치(ESS) 시장의 50% 이상을 차지하는 북미 시장 확대에 나섰다.

LS일렉트릭은 14일 북미 고객 맞춤형 ESS 솔루션 'LS Modular Scalable String Platform'을 현지에서 공개하고 ESS 사업 확대 전략을 밝혔다.

이번 플랫폼은 LS일렉트릭 전력변환장치(PCS) 설계 기술에 중·대용량을 선호하는 북미 고객 니즈를 반영해 180kVA, 600Vac 급으로 개발됐다.

신제품은 ESS의 전력변환 핵심 부품인 PEBB(펩, Power Electronics Building Block)을 용량 단위로 모듈화해 스마트 독립 운전이 가능하며 고객 요청에 따라 최대 3MW급으로 용량 확대가 용이한 것이 특징이다.

LS일렉트릭은 북미 전력계통 사업 진출에 필수 규격을 국내 기업 중 최초로 획득했다. 이 가운데 '캘리포니아 Rule21'은 UL 인증과 별개로 미국 캘리포니아주 진입에 필요한 인증으로 현지 최대 시장 선점에 유리한 고지를 점하게 됐다.

LS일렉트릭 관계자는 "탄소저감을 위한 에너지전환 트렌드가 계속되고 있고 바이든 행정부 출범 이후 미국을 중심으로 ESS 사업 가파른 성장세를 보일 것으로 기대된다"며 "국내외에서 입증된 글로벌 최고 수준의 기술력과 신뢰성을 바탕으로 미국 시장을 교두보로 글로벌 ESS 시장 공략에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr