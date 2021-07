[아시아경제 박준이 기자] ISC ISC 095340 | 코스닥 증권정보 현재가 26,050 전일대비 1,500 등락률 +6.11% 거래량 1,373,621 전일가 24,550 2021.07.13 15:30 장마감 관련기사 ISC, 주가 2만 3550원 (-8.19%)… 게시판 '북적'ISC, 지멤스와 소규모 합병 결정ISC, 300억원 전환사채 발행 결정 close 가 17억5000만원 규모의 18만9990주에 대한 전환청구권을 행사한다고 13일 공시했다. 전환가액은 9211원이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr