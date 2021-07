[아시아경제 이민지 기자] 이큐셀 이큐셀 160600 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,100 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-21일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일이큐셀, 이아아디로 최대주주 변경 close 은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 769,098 전일가 159,000 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 "친환경 설계·에너지 감축"…LG전자, 환경 생각하는 건물 늘린다LG전자 "지난달 코드제로 무선청소기 구입 고객 60%, 올인원타워 선택"LG 올레드 에보, 해외 유력 매체들 연이은 호평 close 와 OLED 증착기 증설 계약을 체결했다고 12일 공시했다. 확정 계약금액은 34억2000만원으로 최근 매출액 대비 14.5%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr