'오후 6시 이후 3명 이상 모임 금지'…김 총리 "외출·모임 자제해야"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 수도권에 새로운 거리두기 최고단계인 4단계를 적용하기로 했다. 오는 12일부터 2주 동안 시행된다. 유흥시설은 기존의 집합금지 조치가 유지되고, 백신 접종자에 대한 방역 완화조치도 유보하기로 했다.

김부겸 국무총리는 9일 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "최고 수준의 거리두기 단계이기 때문에 더 이상 물러설 곳이 없다는 각오로 임하겠다"며 "외출과 모임은 자제하고, 언제 어디서나 방역수칙을 철저히 지켜달라"며 이같이 발표했다. 김 총리는 수도권 이회 지방자치단체를 향해서도 거리두기 단계 조정 등 선제적 방역 강화조치를 적극 검토해 줄 것을 당부했다.

지난 7일 기존의 거리두기 단계를 일주일 재연장하기로 했었으나, 최근 사흘 연속 1000명대 일일 신규 확진자가 발생하는 등 상황이 심각해지자 새 거리두기 최고단계를 적용하기로 결정한 것이다.

새 거리두기 4단계가 적용되면, 행사는 모두 금지되고 1인 시위 외 집회도 금지된다. 식당·카페는 밤 10시까지만 영업이 가능하고, 그 이후에는 포장·배달만 허용된다. 노래연습장·실내체육시설·학원·독서실·영화관·PC방 등도 밤 10시까지만 운영할 수 있다. 결혼식장이나 장례식장에는 직계가족만 참석이 허용된다.

김 총리는 "수도권 국민들께 다시 한 번 일상을 양보하고 고통을 감내해 줄 것을 요청하는 중대본부장으로서 대단히 죄송스럽다"며 "이번 조치로 소상공인과 자영업자에게도 어려움을 드리게 돼 송구스럽다"고 말했다. 이어 "피해를 온전히 회복시키기는 힘들겠지만, 정부는 손실보상법에 따라 향후 최선의 지원이 이루어질 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

