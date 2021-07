“우리 ‘신입사원’을 ‘신입생’으로 뽑아 키워줘요” 경남정보대·엘앤에프 주문교육 협약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 리튬이온 이차전지 산업분야 신흥강자로 떠오른 기업 ‘엘앤에프’에 취업하고 싶다면?

경남정보대에 입학해보는 것이 지름길이다. 이 대학과 엘앤에프가 약속했기 때문이다.

경남정보대학교는 기업이 원하는 전문인력을 ‘주문’하면 꼭 필요한 기술에 맞춰서 교육을 진행한다. 취업까지 가는 것은 당연하다.

취업보장 ‘주문식 교육’이다. 경남정보대가 이 교육으로 쏠쏠한 재미를 보고 있다. 학생 모집에 탁월한 성과를 내는 것이다.

이미 삼성중공업과 약손명가, 준오헤어 등 우수 기업들과 취업보장 주문식 교육을 진행하고 있다.

경남정보대는 7일 교내 민석기념관에서 리튬이온 이차전지 분야의 신흥강자인 엘앤에프와 취업보장 주문식 교육 협약을 체결한다.

엘앤에프는 2차전지 양극활물질과 TFT-LCD(초박막 액정표시장치) 백라이트유닛 생산·판매업체로 LG디스플레이 협력업체로 등록된 코스닥 상장사다.

주문식 교육 협약으로 별도반을 개설해 참가 학생을 선발하고, 기업에서는 직접 강사를 파견해 교육과 현장실습을 지원한다. 별도반 학생들은 수료와 동시에 해당 기업에 취업하게 된다.

경남정보대 추만석 총장은 “전문대학 존재 이유가 바로 취업이기에 입학이 곧 취업이 되는 주문식 교육 기업 발굴에 힘을 쏟고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr