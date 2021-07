"사람이 지속가능한 기업의 중심"…동국제강 67주년 메시지

[아시아경제 최대열 기자] 장세욱 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 21,450 전일대비 150 등락률 -0.69% 거래량 642,210 전일가 21,600 2021.07.07 11:55 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, SK에코플랜트와 안심건축자재 사용 확대 위한 MOU 체결동국제강, 채용 확대…올 들어 두 번째 공채 실시“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 부회장은 7일 "변화의 흐름을 읽고 스스로 내재화해 조직의 경쟁력으로 발전시키는 사람이 동국제강의 원동력"이라고 말했다.

장 부회장은 이날 회사 창립 67주년을 맞아 사내 게시판에 이 같은 내용을 담은 메시지를 남겼다. 그는 "개인의 성장과 발전이 지속가능한 기업을 만드는 기반"이라며 "ESG(환경·사회·지배구조)경영 등 변화의 흐름 속에서도 지속 가능한 기업을 구축하기 위해 개혁과 개선을 멈추지 않아야 한다"고 말했다.

회사는 최근 코로나19 확산에 따라 대규모 모임행사 없이 각 사업장이나 담당 임원별로 나눠 장기근속상만 주는 ‘작은’ 창립기념식을 가졌다. 사내 자원봉사단은 전국 아동센터와 사회복지관에 여름나기 물품이 담긴 DK해피박스 160개를 전달했다.

