코난테크놀로지, 공식 유튜브 채널 론칭…“인공지능 소프트웨어 소식 직접 전한다”

- 코난테크놀로지, 이달 7일 유튜브 채널 전격오픈!... "고객과 비대면 소통 강화할 것"

- 한편, 채널오픈 기념 이벤트 실시… 구독 및 댓글 참여시 추첨 통해 스타벅스 기프티콘 증정

인공지능 솔루션 전문기업 코난테크놀로지(대표 김영섬)가 이달 공식 유튜브 채널을 론칭했다.

코난테크놀로지는 지난 1999년 설립 이후 통합검색엔진 「Konan Search」(코난 서치), 대화형 에이전트 시스템 「Konan Bot」(코난 봇), 멀티미디어 자산관리 솔루션 「Konan DigitalArc」(코난 디지털아크) 등의 제품을 보유한 국내 AI 선도 업체다.

이번 유튜브 채널을 통해 고객과 쌍방향 소통의 공간을 만들고 ‘코난 뉴스’, ‘코난 피플’, ‘코난 언팩’, ‘코난 가이드’ 등 인공지능 소프트웨어 소식을 동영상 콘텐츠로 전달할 예정이다.

‘코난 뉴스’는 언론에 소개되는 코난테크놀로지 보도자료에 대해 동영상으로 안내되며, ‘코난 피플’은 코난테크놀로지의 사람, 문화, 조직에 대한 이야기를 임직원 인터뷰로 풀어내 재미를 더할 계획이다. 또한 멀티미디어 검색엔진부터 인공지능 에이전트부터 코난테크놀로지의 대표 서비스 및 신제품 출시소식을 전할 ‘코난 언팩’, 솔루션 사용방법을 알려주는 ‘코난 가이드’ 등의 코너도 마련됐다.

박영진 코난테크놀로지 커뮤니케이션팀장은 “비대면 소통이 중요시되는 환경에 맞춰 앞으로 유익한 콘텐츠를 통해 고객들과 소통할 계획이다”고 전했다.

한편, 코난테크놀로지에서 공식 유튜브 채널 오픈을 기념하며 이달 말일까지 이벤트를 진행한다. 참여방법은 간단하다. 코난테크놀로지 유튜브를 접속해 구독하기 및 참여 댓글을 남기면 되는 것. 추첨을 통해 총 30명에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 경품으로 제공할 예정이다.

보다 자세한 사항은 ‘코난테크놀로지 공식 유튜브 채널’을 통해 확인할 수 있다

