"'미 점령군' 발언, 토씨 하나 틀리지 않은 진실" 광복회, 이재명 옹호

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 경기지사의 '미 점령군' 발언을 두고 논란이 일고 있는 가운데, 광복회가 5일 "이재명 지사의 말은 토씨 하나 틀리지 않는 역사적 진실"이라고 두둔했다.

광복회는 이날 보도자료를 내고 "(미군의) 포고문은 굉장히 강압적이다. 해방에 대한 축하의 말은 한마디도 없고, '엄벌에 처하겠다'는 등 우리 국민의 불쾌감을 일으킬 수 있는 강압적 표현으로 일관하고 있다"며 이같이 말했다.

광복회는 "맥아더는 포고문에서 스스로가 점령군임을 다음과 같이 분명히 강조했다"라며 "제대로 된 국민이라면 스스로 점령군임을 내세운 맥아더의 포고문에 불쾌해야 한다"고 지적했다.

이어 "맥아더는 미군정 실시와 동시에 국내의 여운형이 주도한 건국준비위원회를 강제 해산시켰고 임시정부도 해체하도록 강요했다. 그리고 친일파들을 중용했다"라며 "친일세력이 '미 점령군과 합작해서 지배체제를 그때 유지했다'는 이재명 지사의 말은 토씨 하나 틀리지 않는 역사적 진실"이라고 강조했다.

그러면서 "우리나라 정치인이 갖춰야 할 가장 중요한 자질은 역사의식이다. 특히 친일 미청산과 분단극복에 대한 고뇌가 없는 정치인은 이 땅에서 사라져야 한다"라며 "그런 면에서 백범 김구 이후 가장 역사의식이 투철한 정치인은 김대중, 노무현"이라고 했다.

앞서 이 지사는 지난 1일 경북 안동 이육사문화관을 찾아 "대한민국이 다른 나라 정부 수립단계와는 좀 달라 친일 청산을 못 하고 친일 세력들이 미 점령군과 합작해 사실 그 지배체제를 그대로 유지하지 않았느냐"며 "깨끗하게 나라가 출발하지 못했다"고 말했다.

이에 대해 야권 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장은 "'미군은 점령군, 소련군은 해방군'이라는 황당무계한 망언을 집권세력의 차기 유력후보 이재명 지사도 이어받았다"며 "용납할 수 없는 역사 왜곡"이라고 비판하기도 했다.

논란이 거세지자, 이 지사 캠프 대변인단은 3일 입장문을 내고 "1948년 8월15일 대한민국 정부가 수립되기 전 해방공간에서 발생했던 일을 말한 것"이라며 "승전국인 미국은 일제를 무장해제하고 그 지배영역을 군사적으로 통제했으므로 '점령'이 맞는 표현이다. 역사적 사실을 토대로 친일잔재가 제대로 청산되지 못한 현실을 지적한 것에 의도적으로 왜곡된 해석을 하는 것"이라고 반박했다.

