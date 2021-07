[현장영상] "62년 전 헤어진 오빠를 찾았습니다"…유전자 분석의 기적

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "외로워서 어떻게 살았어…", "얼마나 고생이 많았어?”

진명숙(66) 씨가 가족들과 헤어진 것은 네 살, 1959년 여름이었다. 인천 중구 배다리시장 인근에서 작은 오빠 정씨와 함께 아버지가 있는 곳으로 가다 길을 잃고 실종됐다.

이후 진 씨는 미추홀구 용현동 소재 보육원을 거쳐 충남에 거주하는 한 수녀에게 입양돼 생활했다. ‘명숙’이라는 이름은 기억하고 있었지만, 성을 몰라 당시 수녀의 ‘진’씨 성을 받았다.

진 씨는 그동안 지속해서 가족을 찾으려 노력했다. 방송에도 출연했지만, 가족의 이름을 몰라 별다른 소득이 없었다. ‘자신의 고모와 닮았다’며 연락처를 물은 이도 있었지만, 가족이 아니었던 것으로 판명됐다.

그러다 작은 희망이 생기기 시작했다. 4살에 가족과 헤어진지 62년만이었다. 진 씨는 지난 2019년 11월 경찰에 유전자 등록을 했다. 이어 경찰청 실종가족지원센터는 올해 3월부터 진 씨의 실종 발생 개요를 추적했다.

이후 경찰은 실종 경위가 비슷한 대상자군을 선별하는 과정에서 작은 오빠 정 씨를 찾아내 각자의 유전자를 대조하기 위해 유전자를 다시 채취했다.

작은 오빠 정 씨는 캐나다에 거주하고 있었다. 경찰청이 지난해 1월부터 외교부·보건복지부와 함께 운영해 온 ‘해외 한인 입양인 유전자 분석제도’ 덕에 정 씨의 유전자를 받을 수 있었다.

경찰은 외교행낭을 통해 주 벤쿠버 총영사관으로부터 정씨의 유전자를 송부 받았다. 이어 진 씨가 정씨의 동생임을 유전자 대조를 통해 최종적으로 확인할 수 있었다.

가족들과 실종 당시의 이야기를 나누던 진 씨는 “작은 오빠 손을 놓치면서 잃어버렸는데, (작은 오빠가 저의 허리에) 끈이라도 달아 놓았으면 저를 잃어버리지 않았을 것”이라며 웃음을 터뜨렸다.

진 씨와 가족들은 “모두 여러분의 덕분”이라며 감사를 표했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr윤진근 PD yoon@asiae.co.kr