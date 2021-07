상가 흥행 보증수표 ‘키 테넌트’ CGV 입점 ‘현대 마켓플레이스 스칸센’ 주목

상가 시장에서 키 테넌트 점포의 중요성은 항상 강조된다. 집객 효과가 뛰어나 같은 건물의 다른 점포들에게까지 시너지 효과를 발휘하기 때문이다. 또한 유동인구 유입이 풍부한데다 상권 형성 또한 빠르게 진행돼 안정적인 수익을 거둘 수 있음은 물론 부동산 가치 상승도 빨라 흥행의 보증수표로 인정받는다.

이러한 가운데 구리 갈매지구 ‘현대 마켓플레이스 스칸센’이 멀티플렉스 ‘CGV’가 입점 확정된 상업시설로 투자자들에게 주목 받고 있다. 현대건설이 책임 시공하는 지식산업센터 ‘현대 클러스터 갈매역 스칸센 알토’, 오피스텔 ‘힐스테이트 갈매역 스칸센’과 함께 복합 사무주거단지를 구성하는 상업시설로, 지식산업센터, 오피스텔 100% 성공분양에 이어 또 한번 성공분양의 분위기를 조성하고 있다.

‘현대 마켓플레이스 스칸센’ 상업시설은 구리 최초로 ‘CGV’ 입점이 확정되었으며 추가적인 키 테넌트 유치가 진행 중이다. 또한 구리 갈매지구 자족용지 첫 번째 자리, 대로변 사거리 코너에 위치하고 있어 건물 내, 외부를 따라 스트리트형으로 조성되는 상업시설로 높은 집객력이 예상된다.

특히 풍부한 배후수요가 돋보인다. 지식산업센터와 오피스텔의 총 860실 자체 고정수요 및 인근 지식산업센터 총 1,972실의 상주 종사자 수요를 확보하며, 인근 갈매지구 구리 갈매동(3만1483명), 별내지구 남양주 별내동(7만4119명), 신내3지구 구리 동구동(3만7888명)과 중랑구 신내동 일부(1만여명) 등 거주인구 약 15만 여명의 광역 배후수요가 투자자들의 관심을 끌고 있다.

이와 함께 경춘선 갈매역, 별내역을 모두 도보로 이용할 수 있고 세종포천고속도로, 수도권제1순환고속도로, 북부간선도로가 가까워 인근의 서울 중랑구 및 남양주 광역수요 또한 누릴 것으로 기대되고 있다.

이처럼 키 테넌트를 유치한 상업시설은 분양 성과도 우수했다. 실제로 지난 2017년 남양주에서 분양한 ‘별내역 아이플레이스’의 경우 최고 23대 1의 경쟁률을 기록하면서 조기에 완판되었는데, 멀티플렉스와 키즈카페 등 키 테넌트 입점이 영향을 미쳤다.

2018년 서울 강동구에서 분양한 ‘고덕역 대명벨리온’ 상업시설 역시 대형 서점을 유치, 계약 하루 만에 모든 점포가 주인을 찾은 바 있으며, 2019년 분양한 ‘동탄 호수공원 그랑파사쥬’는 7개관 규모의 CGV가 입점을 확정했다는 소식이 전해지면서 견본주택에 1만5000여명의 인파가 몰렸다.

한 부동산 전문가는 “멀티플렉스 영화관과 같은 키 테넌트는 많은 고객들을 상가 안으로 끌어들이고, 이러한 고객들이 구매까지 이어진다”라며, “특히 주변 점포들의 매출 상승에도 영향을 미치기 때문에 키 테넌트를 갖춘 상업시설은 좀 더 안정적인 투자처가 될 수 있다”고 전했다.

한편, ‘현대 마켓플레이스 스칸센’의 견본주택은 경기도 구리시 교문동 259-10(교문사거리)에 마련되었다. 견본주택에서는 코로나 19 확산 방지를 위해 전 직원이 마스크를 착용하고 방문 예약제도 시행하여 방문객이 한 번에 몰리는 것을 방지하며 주기적으로 방역도 시행하고 있다. 또한 열화상 카메라 설치와 비접촉 체온계를 사용해 열이 있는 방문객들을 철저히 가려내는 등 안전한 견본주택 운영에 적극적으로 힘쓰고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr