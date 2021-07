[아시아경제 이민지 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 87,100 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 171,970 전일가 87,400 2021.07.01 12:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드일감 밀물처럼…선가 상승 기대감 close 은 오세아니아 소재 선사와 컨테이너선 3척 공급계약을 체결했다고 1일 공시했다. 계약금액은 1061억원에 달하며 이는 지난해 매출액 대비 3.8%에 달한다.

같은날 회사는 뉴질랜드 소재 KIWRAIL LIMITED와 ROPAX2척을 공사수주 계약을 밝혔다. 계약금액은 4169억원으로 이는 최근 매출액 대비 15%에 달한다.

