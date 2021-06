LG전자, 첫 미니 LED 적용한 프리미엄 LCD TV 출시

'LG QNED MiniLED' 북미 공급

일본·유럽·한국 등 순차 제공

"빛 제어·색 표현 등 LCD TV 진화의 정점"



[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 2,500 등락률 +1.55% 거래량 609,018 전일가 161,000 2021.06.30 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG 올레드 TV, 업계 최초 4K·120Hz서 '돌비비전 게이밍' 지원LG전자, 獨 유명 음악축제서 'LG 시그니처' 가치 알린다경사노위 위원장 "MZ세대 사무직노조 지지…공정성 요구 공감" close 는 미니 LED를 적용한 프리미엄 LCD TV 'LG QNED MiniLED'를 본격 출시한다고 30일 밝혔다.

이번 주 북미 주요 유통업체 공급을 시작으로 일본, 유럽, 한국 등 글로벌 주요 시장에 제품을 차례로 선보일 예정이다. 해상도(8K·4K), 크기(86·75·65형)와 사양 등에 따라 3개 시리즈의 QNED MiniLED 모델을 내놓는다. 국내 모델 기준으로는 7종이다.

LG QNED MiniLED는 미니 LED 광원과 독자 고색재현(WCG) 기술인 '퀀텀닷 나노셀 컬러 테크놀로지'를 적용했다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 2,500 등락률 +1.55% 거래량 609,018 전일가 161,000 2021.06.30 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG 올레드 TV, 업계 최초 4K·120Hz서 '돌비비전 게이밍' 지원LG전자, 獨 유명 음악축제서 'LG 시그니처' 가치 알린다경사노위 위원장 "MZ세대 사무직노조 지지…공정성 요구 공감" close 는 LCD TV 화면 뒤편에서 빛을 쏴주는 부품인 백라이트에 기존 LCD TV 대비 광원의 크기를 대폭 줄인 미니 LED를 적용하고 광원 수를 대폭 늘렸다. 86형 8K 해상도 제품의 광원 수는 약 3만개이여 화면분할구동(로컬디밍) 구역 수는 2500개에 달한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 2,500 등락률 +1.55% 거래량 609,018 전일가 161,000 2021.06.30 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG 올레드 TV, 업계 최초 4K·120Hz서 '돌비비전 게이밍' 지원LG전자, 獨 유명 음악축제서 'LG 시그니처' 가치 알린다경사노위 위원장 "MZ세대 사무직노조 지지…공정성 요구 공감" close 는 "LCD TV의 고질적인 단점으로 지적된 명암비를 기존 대비 10배 이상 높였다"고 설명했다. 퀀텀닷과 나노셀 물질을 동시에 활용하는 퀀텀닷 나노셀 컬러 테크놀로지는 정확하면서도 풍부한 색을 표현해준다. 이 기술을 동시에 활용한 제품은 LG QNED MiniLED가 처음이라고 LG전자는 덧붙였다.

LG QNED MiniLED는 글로벌 시험·인증기관 '인터텍'으로부터 ▲원본 영상의 풍부한 색을 왜곡 없이 표현하는지를 측정하는 '컬러 볼륨' ▲정면을 기준으로 좌우 30도 위치에서도 일정한 색을 표현하는 '색 일관성' 등에서 100% 충족함을 인증받았다. 또 친환경 설계, 자원 효율성, 유해물질감소 등 친환경 항목을 평가하는 SGS 친환경 인증도 획득했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 2,500 등락률 +1.55% 거래량 609,018 전일가 161,000 2021.06.30 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG 올레드 TV, 업계 최초 4K·120Hz서 '돌비비전 게이밍' 지원LG전자, 獨 유명 음악축제서 'LG 시그니처' 가치 알린다경사노위 위원장 "MZ세대 사무직노조 지지…공정성 요구 공감" close 는 유기발광다이오드(OLED·올레드) TV에 이어 LG QNED MiniLED, LG 나노셀 TV로 이어지는 프리미엄 TV 라인업을 강화했다. LG QNED MiniLED의 국내 출하가는 8K 제품의 경우 509만~1680만원, 4K는 319만~820만원이다.

백선필 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 2,500 등락률 +1.55% 거래량 609,018 전일가 161,000 2021.06.30 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG 올레드 TV, 업계 최초 4K·120Hz서 '돌비비전 게이밍' 지원LG전자, 獨 유명 음악축제서 'LG 시그니처' 가치 알린다경사노위 위원장 "MZ세대 사무직노조 지지…공정성 요구 공감" close TV상품기획담당 상무는 "LG QNED MiniLED는 빛 제어와 색 표현 등에서 LCD TV 진화의 정점에 도달한 제품"이라며 "최상위 라인업인 LG 올레드 TV를 필두로 프리미엄 TV 시장에서 리더십을 더욱 공고히 할 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr