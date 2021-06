[아시아경제 이민우 기자] 다스코 다스코 058730 | 코스피 증권정보 현재가 5,690 전일대비 80 등락률 +1.43% 거래량 68,892 전일가 5,610 2021.06.29 14:53 장중(20분지연) 관련기사 다스코, 109억원 규모 해창만 수상태양광 공사 계약 수주다스코, 111억원 규모 수상태양광 설비 공급계약다스코, 265억원 규모 새만금 태양광발전공사 수주 close 는 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 385,575 전일가 17,100 2021.06.29 14:53 장중(20분지연) 관련기사 신성이엔지, 한화시스템과 83억 규모 공급계약한화시스템, 한국항공우주산업과 419억원 규모 판매·공급 계약 체결한화시스템, K2전차 포수조준경 등 공급계약 체결 close 과 78억원 규모의 '새만금 육상 2-2공구(49.5MW) 태양광 구조물 제작 및 납품' 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 3.46%에 해당하는 규모다.

