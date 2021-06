원베일리 바통 이어 받는 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’, 7월 분양 예정

- 전체 593세대 일반분양, 서울은 물론 경기, 인천 등 수도권 거주자 1순위 청약 가능

- 전용면적 101㎡ 물량 50% 추첨제 적용, 유주택자(1주택자)도 청약 신청할 수 있어

총 2,990세대 중 단 224세대의 일반분양에 3만6,116명이 몰렸던 ‘래미안 원베일리’의 당첨자 명단이 발표됐다. 당첨자 명단에 이름을 올리며, 224세대의 내 집 마련에 성공한 청약자들을 제외하면, 1순위 청약에 나선 3만5,892명은 다시금 새로운 분양 단지를 주목해야하는 상황에 이르렀다.

‘래미안 원베일리’의 경우 총 세대수는 많지만, 조합원 세대를 제외한 일반분양 세대는 전용면적 46㎡부터 74㎡에 이르기까지 전용면적 84㎡이하 주택형에 국한돼 있어 다양한 주택형을 선호하거나 청약 가점이 낮은 수요자들은 청약의 기회조차 얻지 못했다.

하지만 이번 결과로 서울에서의 내 집 마련이 힘들어졌다고 속단하기엔 이르다. 하반기 분양시장에 공급되는 단지 중에서는 전체 공급세대가 일반분양되는 단지이거나 청약 가점이 낮은 수요자들도 당첨 기회를 노려볼 수 있는 추첨제 세대 배정 단지 등 다양한 유형의 단지들이 분양을 예고하고 있어서다.

한마디로 ‘래미안 원베일리’에 청약통장을 아낌없이 던지고, 당첨자 명단에서 고배를 마셨던 수요자들과 서울에서의 내 집 마련을 희망하는 이들은 하반기 분양 단지에 고스란히 청약통장을 던져도 좋다는 얘기다.

하반기 서울에서는 내달 7월부터 DL이앤씨(디엘이앤씨)의 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’가 분양될 예정이다.

‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 고덕강일지구 3지구 10블록에서 분양 예정인 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 지하 2층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 84㎡·101㎡, 총 593세대 규모의 아파트다. 면적별 세대수는 △전용면적 84㎡ 419세대(20개 타입) △전용면적 101㎡ 174세대(6개 타입)로 구성되는 단지다.

‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 대규모 택지개발지구인 고덕강일공공주택지구(이하 고덕강일지구)에 들어서는 단지로 전체 물량의 50%를 해당지역(서울시 2년 이상 연속) 거주자에게, 나머지 50%를 수도권(서울·경기·인천) 거주자에게 공급해 서울은 물론 경기, 인천 등 수도권 거주자는 1순위로 청약이 가능하다. 또한 전용면적 101㎡ 물량의 50%는 추첨제로 당첨자를 선정하기 때문에 수도권 거주자, 가점이 낮은 청약자, 유주택자(1주택자)도 청약 신청을 통해 당첨 기회를 엿볼 수 있다.

이 단지를 주목해야할 부분은 또 있다. 바로 상품성과 미래가치 그리고 입지여건이다.

우선 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 서울주택도시공사(SH공사)의 현상 설계 공모에서 선정된 특화 디자인과 브랜드 리뉴얼을 통해 새롭게 거듭난 e편한세상의 브랜드 아이덴티티가 결합돼 집의 모든 기능을 총망라한 새로운 주거공간이 제공될 것으로 보인다.

특히 기존 주거공간의 개념을 깨고, 서울시내에서도 흔히 볼 수 없었던 판상형, 타워형, 복층형 평면에 이르기까지 다양한 주택형이 함께 선보여질 예정이다. 현재 서울 내에서 조성이 완료된 단층·복층 혼재 단지는 4곳에 불과한 만큼 다양한 연령대와 제각각 다른 가족 구성원의 라이프스타일에 적합한 단지가 될 것으로 기대를 모은다.

여기에 분양가 상한제로 인해 인근 시세 대비 합리적인 가격 수준에 공급될 것으로 예상되는데다 고덕강일지구 내 민영아파트 공급이 희소한 만큼 e편한세상만의 차별화된 상품성, 브랜드 프리미엄도 기대해 볼 수 있다.

입지여건 역시 우수하다. 도보 거리에 강솔초등학교, 강명초등학교, 강명중학교가 각각 위치해 있으며, 초등학교 및 중학교 설립 계획 부지도 도보권에 마련돼 있다. 또 학부모 선호도가 높은 명문학교인 한영외국어고등학교와 배재고등학교 등도 주변에 들어서 있다.

단지 앞에는 복합커뮤니티시설 설립 용지를 비롯해 근린생활시설 설립 용지도 마련돼 있으며 이마트, 코스트코, 스타필드하남 등 대형상업시설도 인근에 위치해 있다. 가까이에 근린공원 조성이 예정돼 있고 능골근린공원 등도 인접해 있으며 이케아 강동점, 영화관, 쇼핑몰, 오피스 등이 들어설 예정인 고덕비즈밸리도 오갈 수 있다.

지하철 5호선 강일역을 도보로 이용할 수 있으며 수도권제1순환고속도로(상일IC), 올림픽대로, 중부고속도로(하남JC, 하남IC) 등 광역 교통망도 단지와 인접해 있다. 또 지하철 9호선 4단계 연장(계획) 강일동 광역환승센터(계획) 등이 추진 중에 있어 한층 탄탄한 주거 여건을 갖추게 될 것으로 기대되고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr