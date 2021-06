[아시아경제 박지환 기자] 더불어민주당의 유력 대권주자인 이재명 경기지사가 내주 초 출마선언을 검토하고 있는 것으로 확인됐다.

이 지사 측 핵심 관계자는 25일 연합뉴스에 "당 예비후보 등록이 진행되는 오는 28∼29일 기자회견을 열고 출마 선언하는 방안을 논의 중"이라고 밝혔다. 이 지사 측은 대권 출사표를 통해 야권 잠룡 경쟁에 쏠려있는 이목을 다시 끌어오겠다는 생각이다.

특히 이재명계 의원들 사이에서는 야권의 유력주자인 윤석열 전 검찰총장이 출마 선언을 예고한 29일을 '디데이'로 삼아 맞대결 구도에 불을 붙이자는 의견도 나오고 있는 것으로 알려졌다.

다만 이 지사는 현직 도지사라는 신분을 감안해 일정과 메시지 선택에 신중을 기하겠다는 입장인 것으로 전해졌다.

