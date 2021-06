광양 봉강 백운제 숲 정원 조성

‘숲속의 전남 만들기’ 백운제 경관 숲과 무궁화동산 조성

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 생활권 주변 숲 조성을 통한 기후변화 대응을 위하여 봉강면 백운제 일원 1ha에 백운제 경관 숲과 무궁화동산을 조성했다고 25일 밝혔다.

백운제 경관 숲은 2021년 ‘숲속의 전남 만들기’ 주민·단체 참여숲 공모사업에 선정되어 광양시에서 추진한 사업으로 △산책로 정비 △황금회화, 홍가시, 느티나무 등 2,275주 수목 식재 △잔디 쉼터 조성 등을 완료했다.

무궁화동산은 시민들에게 아름다운 나라꽃 무궁화에 대한 관심도를 높이고 생활권 주변에서 친숙하고 쉽게 무궁화를 접할 수 있도록 무궁화 꽃잎 이미지를 형상화해 무궁화 10종, 황금사철, 회양목 등 3,843주를 식재했다.

또한, 백운제 일부 구간에 (사)숲속의 전남에서 주관하고 전라남도에서 주최하는 ‘숲속의 전남 3대 가족정원’ 행사를 2021년 10월경에 진행할 예정이다.

가족정원이 조성된다면 미로정원, 잔디쉼터, 무궁화동산과 더불어 아름답고 쾌적한 힐링공간이 제공되어 주민 삶의 질 향상에 기여할 것으로 전망된다.

시는 아름다운 숲을 지속적으로 제공하기 위해 봉강면이장단협의회 구성원과 도시숲 정원관리단 등 전문인력을 배치해 유지 관리에 철저를 기할 방침이다.

김재복 녹지과장은 “‘숲속의 전남 만들기’ 백운제 경관 숲과 나라꽃 무궁화동산 조성에 관심을 갖고 협조해 주신 봉강면민과 관계자에 감사드린다”며, “아름다운 숲 정원을 유지하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “3대 가족정원 참가자는 추후 공고를 통해 선발할 계획이니 많은 관심을 바란다”고 덧붙였다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr