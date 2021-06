NH농협카드, 농가 일손돕기 실시…"인력난 해소"

포도·단호박 농가 방문해 일손돕기·주민간담회 실시

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 인력난에 어려움을 겪는 농가들을 지원하고 상생 경영을 실천하기 위해 24일과 25일 이틀에 걸쳐 일손돕기를 실시했다고 25일 밝혔다.

24일 진행한 일손돕기는 NH농협카드 임직원 20여명이 함께 경기도 화성시 봉담읍 소재 포도 재배농가에서 포도 봉지 씌우기 작업 등을 실시했고, 25일에는 강원도 화천군 간동면에 위치한 단호박 재배농가를 방문해 단호박 곁순따기 등 일손돕기를 진행했다.

일손돕기에 참여한 임직원들은 동시에 인근 지역 환경을 정비하고, 주민들의 애로사항을 청취하기 위해 간담회도 열었다. 또 농산물소비촉진운동의 일환으로 코로나19로 농산물 판매량이 감소해 어려움을 겪는 농업인을 위해 직접 재배한 단호박을 구입하는 등 농산물 소비에도 참여했다.

NH농협카드 관계자는 "일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에게 조금이나마 힘이 돼 드리자는 마음으로 이번 일손돕기를 준비했다"며 "앞으로도 농민들의 시름을 덜어줄 수 있는 다양한 지원 방안을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

