한화·대우조선 컨소, 한국형 선박용 ESS 개발 나선다

[아시아경제 최대열 기자] 친환경 선박용 에너지저장장치(ESS)를 개발하기 위해 한화디펜스· 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 36,100 전일대비 650 등락률 +1.83% 거래량 146,906 전일가 35,450 2021.06.25 10:56 장중(20분지연) 관련기사 일감 밀물처럼…선가 상승 기대감대우조선해양, 'ESG경영' 행보 본격화"친환경 첨단선박 기술개발"…글로벌 R&D협의체 대우조선이 이끈다 close ·선박해양플랜트연구소등 국내 전문기관·기업 13곳이 컨소시엄을 맺었다. 컨소시엄은 한국에너지기술평가원이 발주한 국책과제를 맡아 수행키로 했다.

ESS는 연료전지와 함께 차세대 선박에너지원으로 주목받고 있다. 전 세계 해운·조선업계에서는 환경규제가 강화됨에 따라 친환경 선박기술에 관심이 높다. 이번에 과제를 맡은 컨소시엄은 앞으로 3년 내 리튬배터리 기반 ESS를 순수 우리 기술로 만들고 국내 조선업체가 건조할 대형 선박에 싣겠다는 구상이다.

대우조선해양은 시흥R&D캠퍼스 내 연구 연구시설과 장비를 제공한다. 시제품에 대한 친환경 연료 육상시험소(LBTS) 구축부터 다양한 시험절차와 실선 탑재를 위한 안전성 검증, 이후 최종 평가단계까지 전 과정에 걸쳐 중심 역할을 맡았다고 회사는 설명했다. 과제를 발주한 쪽에서는 대우조선이나 한화디펜스가 해군 차세대 중형 잠수함에 들어가는 ESS를 공동 개발하는 등 기술·노하우를 이미 갖고 있는 점을 높이 평가한 것으로 전해졌다.

회사 측은 과제를 마친 후 해외 주요 선급에서 인증받아 제품 표준화도 추진키로 했다. 최동규 대우조선 중앙연구원장은 "안전성과 가격 경쟁력을 갖춘 대용량 ESS를 개발해 선주에게 차별화 된 친환경 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr