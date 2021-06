구글, 개인정보 담긴 ‘쿠키’ 퇴출 시기 2023년 말로 늦춰

[아시아경제 조슬기나 기자]구글이 개인의 인터넷 서핑 기록을 담은 '쿠키' 퇴출 시점을 당초 2022년에서 2023년으로 늦췄다.

IT전문매체 폰아레나 등은 24일(현지시간) 구글이 2023년 말까지 자사 웹브라우저 크롬에서 제3자 쿠키가 완전히 사라질 것이라고 밝혔다고 보도했다.

이는 앞서 2022년 초 제3자 쿠키 수집을 종료하겠다고 발표한 것보다 1년 이상 연기된 일정이다. 쿠키는 인터넷 사용자가 웹사이트를 방문할 때 자동으로 만들어지는 일종의 방문 기록으로, 이를 통해 사용자를 추적한 타깃 광고 등이 가능해 사생활 침해 논란이 잇따랐다.

구글은 온라인 광고업계의 반발과 생태계를 고려해 쿠키 퇴출 시점을 늦추기로 결정했다. 그간 온라인 광고업계에서는 쿠키 퇴출 시 검색엔진 시장에서 지배적 위치인 구글에만 유리하게 작용할 것이라고 반발해왔다.

또한 구글은 퇴출 시점 이전까지 개인 방문기록을 공유하지 않고도 광고 선택을 허용하는 알고리즘, 기타 API 등 핵심 기술도 갖추겠다는 방침이다. 1단계로 2022년 말까지 이들 기술을 크롬에 포함시키고, 약 9개월 동안 일종의 서비스 마이그레이션 시간을 갖는다. 이후 2023년 하반기부터 말까지 3개월 간 단계적으로 제3자 쿠키 수집을 종료한다.

구글의 이 같은 방침이 공식화되며 이날 뉴욕 증시에서 광고 기술주는 급등했다.

