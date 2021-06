1,582세대 초품아 대단지! 평택고덕 A-54블록 공공분양 관심집중

스카이라운지, 골프연습장 등 눈길 끄는 고급 커뮤니티 갖춰

부동산 규제정책으로 시장에 대한 의견이 엇갈리는 가운데, 1500세대 이상 대단지 아파트에 관한 관심은 식을 줄 모르고 있다.

대단지 아파트가 주목받는 가장 큰 이유는 준공 후 가격 상승률이 중소형 단지에 비해 높기 때문이며 여러 세대가 관리비를 나눠 내 경제적으로 유리할 뿐 아니라 차별화된 조경이나 각종 편의시설 등으로 주거만족도가 높아서이다.

또한, 초·중·고 가까운 학세권 단지도 학부모들의 수요가 높아 부동산 시장에서 불변의 스테디셀러로 통한다.

학교를 안전하게 걸어서 다닐 수 있는 데다 주변에 학원, 독서실 등의 교육 시설도 가까이 자리 잡고 있어 어린 자녀를 둔 학부모들에게 특히 선호도가 높다.

최근 이 두 가지 요소를 모두 충족한 단지가 공급 소식을 알려 무주택 실수요자들 중심으로 높은 관심을 끌고 있다.

LH한국토지주택공사는 지난 23일, ‘평택고덕 A-54블록 공공분양’ 공급 소식을 알렸다.

평택고덕 A-54블록 공공분양은 총 1,582세대 대단지이며 ▲59A 1,369세대 ▲59B 177세대 ▲59C 36세대로 계획되었다. 최고 층수는 20층이며 1116동 4호 라인 최상층에는 스카이라운지가 조성된다는 소식으로 관심이 집중되고 있다.

분양가는 전용면적 59㎡ 기준, 2억 9555만원에서 3억 1474만원 선으로 책정되어 주변 시세와 비교해봐도 경쟁력 있다는 평가다.

교육환경도 남다르다. 단지 바로 앞에 초등학교가 위치하며, 교육특화지구인 에듀타운과 인접하여 다양한 교육 인프라를 누릴 수 있는 원스톱 학세권이다.

1,582세대 대단지답게 단지 전체를 공원처럼 조성하여 주거만족도를 높인다. 단지 곳곳에 어린이놀이터, 유아놀이터, 주민운동시설 등이 조성되며 단지 중앙에는 생태연못이 갖춰져 쾌적할 생활을 기대할 수 있다.

안전한 단지 환경을 위해 주차공간은 데크 하부 및 지하주차장으로 지하화하였으며, 입주민 편의를 위해 스카이라운지, 골프연습장, 피트니스센터, 어린이집, 작은도서관, 경로당, 영유아도서관, 코인세탁실, 스마트워크스테이션, 독서실, 방과후쉼터 등 다채로운 편의시설이 조성될 계획이다.

평택고덕 A-54블록 공공분양은 평택 고덕국제신도시의 다양한 국제교류특화구역들과 생활 인프라를 편리하게 누릴 것으로 기대를 모은다.

삼성전자 첨단산업단지, 브레인시티 첨단복합산업단지와 가까이 위치하며 1호선 서정리역과 SRT 평택지제역 이용도 수월할 전망이다.

도로 위 지하철로 불리는 BRT(간선급행버스체계)를 통해 신도시 내 주요 구역으로 편리하게 이동할 수 있으며, 인접한 평택고덕IC를 통해 평택제천고속도로로 쉽게 진입한다는 점 또한 장점이다. 이 밖에도 평택파주고속도로, 경부고속도로 접근성도 양호하다.

평택고덕 A-54블록 공공분양의 입주 자격은 「주택공급에 관한 규칙」 제4조 제1항 및 제3항의 규정에 의거, 입주자모집공고일 현재 평택시 및 전국에 거주(주민등록표등본 기준)하는 성년자인 무주택세대구성원에게 1세대 1주택 기준으로 주어진다.

일반공급의 입주자로 선정 시 입주자모집공고일부터 입주 시까지 무주택세대구성원 자격을 유지해야 하며, 만약 해당 자격을 유지하지 못하면 계약은 해제된다.

견본주택은 지난 6월 23일 오픈하였으며, 코로나19 방역수칙에 따른 인원수 제한을 위해 사전예약제로 운영된다. 사전예약 접수는 지난 6월 16일부터 오는 7월 4일까지 분양홈페이지에서 진행한다.

한편, 평택고덕 A-54블록 공공분양에 대한 더욱 자세한 정보는 LH청약센터 또는 분양홈페이지에서 확인할 수 있으며, LH평택고덕 주택전시관으로 문의 시 상담도 가능하다.

