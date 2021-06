대교, 스타 강사 노하우 담은 ‘반보 오리지널 토익’ 출시

유명 강사 토익 시험 노하우 온라인 최초로 강의

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 성인 어학시험 플랫폼 '반보(Vanvo)'에서 신개념 토익 온라인 강의 '반보 오리지널 토익'을 출시했다고 23일 밝혔다.

대교에 따르면 반보는 성인 어학시험 인터넷강의(인강) 사이트다. '함께 걷는 걸음, 미래 가능성을 키우는 동반자'의 의미를 담아 성인 학습자들이 편리하게 어학시험을 준비할 수 있도록 7000여개 이상의 전문 동영상 콘텐츠를 제공하는 플랫폼이다.

이번에 출시한 반보 오리지널 토익은 스타 강사들의 최신 빈출 토익 문제 경향 분석으로 수험생들에게 효율적으로 토익 학습을 준비할 수 있도록 구성했다.

아울러 오프라인 강의에서 공개됐던 유명 강사들의 토익 시험 노하우를 온라인 최초로 강의하는 점이 특징이다. '롸연샘' '엄대섭 강사' 등 유명 강사진이 참여하고, 신개념 VOD가 적용된 양방향 원격 라이브 토익 강의도 만나볼 수 있다.

대교 관계자는 “어학 시험을 준비하는 성인 학습자들을 위해 '반보 오리지널 HSK' 인강 독점 출시에 이어 차별화된 토익 강의를 출시했다”며 “스타 강사들의 온라인 토익 강의를 쉽게 접할 수 있어 학습자들은 효율적으로 토익 시험 준비를 할 수 있다”고 말했다.

