[특징주]SDN, 이준석 바람에 유승민 지지율 급등…위스콘신 학연 부각

SDN SDN 099220 | 코스닥 증권정보 현재가 3,515 전일대비 605 등락률 +20.79% 거래량 22,627,607 전일가 2,910 2021.06.23 09:46 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일SDN, 주가 2995원.. 전일대비 0.84%SDN, 주가 4285원.. 전일대비 -0.58% close 은 23일 오전 9시33분 기준 전거래일 대비 20.96%(610원) 오른 3520원에 거래됐다.

유승민 전 국민의힘 의원 지지율이 두 자릿수를 기록하며 야권 대선주자 후보 중 2위를 차지했다는 소식에 ‘유승민 테마주’가 일제히 강세다.

유 전 의원은 이날 JTBC가 리얼미터에 의뢰해 실시해 발표한 보수야권 대권주자 적합 후보 조사에서 윤석열 전 검찰총장을 이어 2위를 차지한 것으로 나타났다. 유 전 의원의 지지율은 14.4%로 홍준표(11.2%) 무소속 의원, 안철수(6.5%) 국민의당 대표, 최재형(6.0%) 감사원장 등을 제쳤다.

유 전 의원 지지율의 급반등은 최근 헌정사상 최초로 30대 원내교섭단체 대표가 된 이준석 국민의힘 대표의 '변화의 바람'에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

이번 조사는 무선 100%, 자동응답 전화조사 방식으로 진행됐으며, 95% 신뢰수준에 표본오차는 ±3.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

