LG전자, 스페인서 올레드 TV 활용한 디지털아트 전시회 개최

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 스페인에서 디자인 작품을 올레드 TV를 통해 생생하게 구현하는 디지털 아트 전시회를 개최했다.

LG전자는 스페인 마드리드에 위치한 에스네 이노베이션 산업 디자인 대학(ESNE)과 협업해 디지털 아트 전시회를 열었다고 23일 밝혔다. ESNE는 패션, 인테리어, 제품 및 UX(사용자경험) 등에서 인지도가 높은 스페인의 대표적인 디자인 전문학교다.

LG전자는 LG 올레드 에보(OLED evo)를 비롯한 2021년형 LG TV로 ESNE 학생들의 디지털 아트를 선보였다. 전시는 주변에 설치된 화려한 색감의 조명과 작품을 섬세하게 표현해내는 LG 올레드 TV가 서로 조화를 이뤘다.

LG전자는 이번 전시를 통해 현지 미디어를 대상으로 TV 신제품을 소개하는 행사도 함께 진행했다. 참석자들은 LG 올레드 TV로 디지털아트를 감상하면서 LG 올레드 TV의 완벽한 블랙 표현은 물론, 작품의 화려한 색감도 과장되지 않고 정확하게 표현해내는 뛰어난 색 표현력을 호평했다.

LG 올레드 TV는 정확한 색 표현이 가능해 원작의 느낌을 그대로 전달해야 하는 전시용 디스플레이로 사용하기에도 적합하다는 평가를 받는다. LG 올레드 TV 전 제품은 글로벌 인증기관 인터텍으로부터 원작과 화면간 명도·채도·색도 차이를 평가하는 색 충실도 100%를 충족하는 패널을 사용한다.

특히 LG전자가 올해 처음 출시한 LG 올레드 에보(모델명: G1)는 효율이 높아진 차세대 패널에 업그레이드된 이미지 처리 기술을 더해 더 선명하고 밝은 화질을 표현한다. 특히 65형(대각선 길이 약 165cm) 기준 20mm가 채 되지 않는 두께로 벽에 밀착하는 갤러리 디자인이 더해져 성능은 물론이고 디자인에서도 호평을 받는다.

LG 올레드 에보의 차별화된 성능은 현지에서도 높이 인정받고 있다. 스페인 소비자매체 OCU 콤프라마에스트라 는 TV 성능평가에서 총 142개 TV 가운데 LG 올레드 에보(모델명: 65G1)에 가장 높은 점수인 82점을 부여하며 최고 평가 마크를 부여하기도 했다.

하이메 데 하라이즈 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 1,500 등락률 -0.94% 거래량 525,964 전일가 159,000 2021.06.23 10:09 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 한온시스템 매각 예비 입찰 불참 LG전자, 러시아 모스크바서 헌혈캠페인LG전자, 'AI 탑재' 디지털 엑스레이 검출기 출시 close 이베리아법인장은 "세계적 명성의 디자인 학교와 함께한 이번 전시와 같이 예술 분야와 접목한 프리미엄 마케팅을 지속 확대하며 보다 많은 고객에게 LG 올레드 TV의 차별화된 화질과 디자인을 알려나갈 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr