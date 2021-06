김영환 "추미애 매가 온다 꿩꿩꿩…대선 출마 말리고 싶어"

[아시아경제 김초영 기자] 김영환 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 22일 대선 출마를 공식 선언한 추미애 전 법무부 장관을 향해 "말리고 싶다"고 밝혔다.

김 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 '추미애매가 온다 꿩꿩꿩'이라는 제목의 글에서 "저나 추 의원이나 이제 현실정치의 시간이 얼마 남지 않았다"며 이같이 말했다.

김 전 의원은 "그동안 추 전 장관은 윤석열이라는 꿩을 잡으려고 하셨고 그것이 검찰개혁이라고 믿고 계셨다"며 "그러나 많은 국민들은 살아있는 권력과 맞서 싸우는 꿩은 잡아서는 안 된다고 생각하고 있다. '살아있는 권력과 싸우는 것'이 검찰개혁이라고 믿고 있다"고 주장했다.

그러면서 "오히려 권력에 붙어 온갖 특권과 비리를 저지르고도 아무런 반성도 않고 처벌도 받지 않는 '아부하는 꿩', '부정과 비리와 타협하는 꿩'을 잡아달라고 하고 있다"며 "그 꿩들이 쪼아 먹는 불공정의 콩 때문에 도저히 못 살겠다고 아우성을 치고 있다"고 강조했다.

김 전 의원은 "하여간 우리는 언제부터인가 서로 다른 꿩을 바라보게 됐다"며 "이번에 '추매(추미애+매)'님의 판단과 선택이 받아들여지지 않으면 삼보일배를 넘어 이번에는 '오체투지'를 해야 할 것"이라고 덧붙였다.

김 전 의원은 고(故) 김대중 전 대통령과의 일화도 소개했다. 그는 "추미애 (당시) 판사가 당에 들어오자, 지금에서야 얘기지만 '언론에 추미애를 띄우라'고 지시를 받았다"며 "경북여고를 나오고, 여자 판사 출신이니 나이 많고 호남 출신인 김대중의 약점을 보완하는 데 좋은 인물이었을 것"이라고 전했다.

이어 "추 전 장관과 제가 열린우리당 창당에 반대해서 따라가지 않고 민주당에 남았다가 노무현 (전 대통령) 탄핵을 만나게 됐던 그때 일이 생각난다"며 "추 전 장관은 최고위원으로 노무현 탄핵을 반대했으나 당 대표로 광주에서 삼보일배했다. 참 가슴 아픈 일이었고 고통스러운 시절"이라고 했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr