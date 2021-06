동우당제약, 24일부터 K-OTC 시장서 거래

[아시아경제 이민지 기자] 금융투자협회는 오는 24일부터 K-OTC시장서 거래된다고 22일 밝혔다.

동우당제약은 한약재 연구와 한의학의 대중화, 난치병치료 등의 목적으로 2002년 설립되었다. 골다공증 관련 연구 및 골관절질환에 대한 기능성음료와 건강식품 등으로 시장을 개척하고 있다.

동우당제약 관계자는 “코로나19로 건강에 관한 관심이 아주 높아졌다”면서 “면역력이나 만성질환, 근골격계질환 예방 등 국민 건강에 도움이 될 수 있는 제품들을 지속 연구개발할 계획”이라고 밝혔다. 회사는 최근 사업년도 결산일 기준으로 자산총계 147억원, 부채총계 96억원, 자본총계 51억원, 당기순이익 1억1000만원을 기록했다.

남달현 금투협 시장관리본부장은 “국내 유일의 제도권 장외주식 시장인 K-OTC시장은, 투자자 측면에서는 투명하고 편리한 거래와 안정적인 결제 환경을 제공하고, 기업 측면에서는 K-OTC시장에서 합당한 가치를 인정받아 미래성장을 위한 초석을 다질 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.

동우당제약은 24일부터 증권사 HTS 등을 통해 거래할 수 있으며, 첫 거래일에는 주당 순자산가치의 30%∼500% 범위에서 거래가 가능하다. 이후 가격제한폭은 전일 가중평균주가의 ±30%이다. 동우당제약의 신규등록 승인으로 2021년 8개사가 K-OTC 시장에 진입하였으며, 총 기업수는 137사로 증가했다.

