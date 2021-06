파수, 온라인 오디션 프로젝트에 ‘뜨자’ 적용

블록체인 기술 적용해 투명성·보안성 보장

파수는 온라인 콘텐츠 경쟁 플랫폼 '뜨자(ttja.net)'가 온라인 오디션 프로젝트 '번업(Burn Up) 2021'의 핵심 플랫폼으로 사용된다고 22일 밝혔다.

뜨자는 서비스 이용자가 온라인 콘텐츠를 쉽게 비교하고 투명한 평가와 함께 투표를 진행할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 온라인 팬덤을 기반으로 미래스타와 콘텐츠를 발굴하는 데 활용하고 있다. 뜨자는 지난해에 이어 콘텐츠 기획사 브릿지씨와 프로듀싱 레이블 싸이코텐션이 공동 기획한 ‘Burn Up 2021’의 오디션 플랫폼으로 적용된다.

'Burn Up 2021'은 세계적인 아티스트를 탄생시켜 나가는 과정을 담은 온라인 서바이벌 오디션이다. 파수의 '뜨자' 플랫폼에 참가자가 직접 제작한 영상 콘텐츠를 올리면 서비스 이용자가 영상 콘텐츠에 대해 의견을 공유하고 투표도 한다. 파수는 투표 시스템에 블록체인 기술을 적용해 데이터의 위변?조 방지 및 순위 조작을 차단했다. 서비스 이용자의 평가와 투표에 대한 투명성과 보안성을 보장한다. 투표 결과는 주기적으로 생성하는 블록에 안전하게 저장한다. 투표 내용은 블록체인 인터페이스를 통해 누구나 확인할 수 있다.

프로젝트는 오는 24일부터 1차 참가자 모집을 시작해 다음달 2차, 9월 3차, 10월 4차, 11월 5차까지 매월 정기 온라인 오디션을 통해 총 5명의 미래스타를 발굴한다. 최종 우승자에게는 싸이코텐션과 함께 음원 제작 및 음반 출시 기회를 준다.

김용길 파수 상무는 "코로나19로 비대면 문화가 확산하면서 기존 오프라인 콘텐츠 수요가 온라인 플랫폼으로 대거 옮겨가는 추세"라며 "온라인 투표 및 평가가 필요한 모든 분야에 뜨자 플랫폼을 적용할 수 있을 것"이라고 말했다.

