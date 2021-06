김종인 전 위원장 "2030세대에 희망 보여줄 정치세력 나타나야"

삼육대에서 '한국의 정치 현안과 대선' 특강

김종인 "세대 바뀌었는데 정치 방식은 과거"

[아시아경제 한진주 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 "세대가 바뀌고 국민의 행동양식과 의식은 변했는데, 정치 방식은 예전 것을 벗어나지 못하고 있다"면서 "특별히 2030 세대에게 희망을 보여줄 수 있는 정치세력이 나타나야 한다"고 말했다.

김 전 위원장은 21일 삼육대 백주년기념관 최고경영자강의실에서 개최된 ‘한국의 정치 현안과 대선’을 주제로 하는 특강에서 민주주의 사회에서 정치인들이 가장 중요하게 생각해야 할 것으로 ‘국민정서’를 꼽으며 이같이 말했다.

김 전 위원장은 "내년도에 새롭게 출범할 정부에게 주어진 과제가 너무나도 어렵다"면서 "국제통화기금(IMF) 외환위기를 겪으면서 양극화 현상이 심화되기 시작했는데, 지금까지 전혀 좁혀지지 않고 있다. 최근 코로나를 겪으며 빈부격차와 계층 간 분열은 극도로 심화되고 있다"고 진단했다.

그는 4차 산업혁명으로 인한 사회경제 구조의 변화, 저출산 문제 등에 대해서도 언급하며 "대선 후보가 되고 대통령이 되기 위해서는 변화하는 국민정서를 따라가면서, 양극화를 비롯한 이 같은 문제를 해결할 대한민국 미래 비전을 제시해야 할 것"이라고 강조했다.

김 전 위원장은 고등교육 정책의 방향과 관련해서는 "대학교육 역시 근본적으로 변하지 않고서는 새로운 시대에 적합한 인재를 기를 수 없다"며 "지금과 같은 획일적인 고등교육 정책에서 벗어나, 각 대학의 특성화를 독려하면서 적극적인 투자가 이뤄져야 한다"고 말했다.

김일목 삼육대 총장은 "여러 시대적 과제를 놓고 함께 고민할 수 있는 계기가 되었다"며 "대학 역시 국가 발전의 중추적인 역할을 할 수 있도록 교육을 통한 혁신 인재양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

이 자리에는 학교법인 삼육학원 강순기 이사장과 삼육대 김일목 총장, 한상우 전 이사장, 엄덕현 한국연합회 부회장을 비롯해 삼육대 처·실장 등 행정보직자들이 참석했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr