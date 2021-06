현대위아, 임직원 급여 모아 복지기관에 '드림카' 선물

[아시아경제 이기민 기자] 현대위아가 임직원들이 급여를 모아 구매한 자동차 '현대위아 드림카'를 복지기관 4곳에 기증했다고 22일 밝혔다.

현대위아는 광주광역시에 있는 시온장애인보호작업장을 비롯해 경상남도 창원시, 경기도 의왕시, 충청남도 서산시 등 사업장이 있는 지역의 복지기관에 드림카를 전달했다.

이번 기증으로 현대위아는 지난 2013년 이후 총 드림카 124대의 자동차를 선물하게 됐다.

현대위아 임직원들은 그간 지역 복지기관에 드림카를 선물하기 위해 직접 급여를 모았다. 현대위아는 지역 복지기관 중 차량이 없거나 부족해 복지 활동을 하는데 어려움을 겪는 곳을 선정해 차량을 지원했다.

시온장애인보호작업장의 경우 30명 이상이 이용하는 장애인 직업 재활시설이지만 운용 중인 자동차가 한 대 뿐이어서 수송에 어려움을 겪어 왔다.

충남 서산시에 있는 서산노인복지센터 또한 50명 이상이 이용자가 수시로 병원을 오가야 하지만 보유 차량이 부족해 큰 불편이 있었다.

현대위아는 임직원들과 함께 '드림카' 등 다양한 사회공헌 프로그램으로 지역의 이웃을 지속적으로 도울 계획이다.

현대위아 관계자는 "임직원들의 자발적인 모금으로 124번째 드림카를 전달하게 됐다"며 "앞으로 더욱 다양한 사회공헌 활동으로 지역 이웃과 동행하는 회사가 되도록 하겠다"고 말했다.

