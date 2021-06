엔씨 "웹젠 R2M, 리니지M 베꼈다"…저작권 소송

[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트가 웹젠의 MMORPG 게임 'R2M'이 리니지M을 모방했다며 저작권 소송을 제기했다.

엔씨 측은 21일 "웹젠이 서비스 중인 R2M에서 당사의 대표작인 ‘리니지M’을 모방한 듯한 콘텐츠와 시스템을 확인했다"라며 "관련 내용을 사내외 전문가들과 깊게 논의했고 당사의 핵심 IP(지식재산권)를 보호할 필요가 있다고 결정했다"고 밝혔다.

이어 "IP는 장기간 연구개발(R&D)을 통해 만들어낸 결과물로 마땅히 보호받아야 할 기업의 핵심 자산"이라며 "게임 산업 전체의 경쟁력을 강화하기 위해서도 IP 보호와 관련된 환경은 강화돼야 할 필요가 있다"고 덧붙였다.

지난해 8월 출시된 웹젠의 R2M은 ‘힘과 전투’라는 원작 PC MMORPG ‘R2(Reign of Revolution)’의 핵심 콘텐츠와 게임성을 모바일 환경에 맞춰 제작한 게임이다.

웹젠 측은 "IP 보호의 중요성은 공감한다. 양사 시각 차이가 있는 데 유감스럽다"면서 "적법한 절차에 따라 문제를 해결하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

