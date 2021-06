[아시아경제 문혜원 기자] 굽네치킨은 배달 애플리케이션(앱) 배달의민족에서 할인 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

이날부터 이달 27일까지 일주일 간 배달의민족에서 굽네피자를 주문하면 4000원 할인된 가격으로 즐길 수 있다. 할인 메뉴는 '페퍼로니 찹찹 피자', '시카고 딥디쉬 피자', '슈림프 시카고 딥디쉬 피자' 총 3종이다.

이벤트는 굽네치킨 전국 매장(일부 매장 제외)에서 진행하며 배달의민족 앱을 통한 배달·포장 주문 시 적용된다.

