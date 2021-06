김영록 전남지사-김부겸 총리, 섬 백신 현장 살펴

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 김부겸 국무총리와 함께 지난 19일 코로나19 백신 접종이 이뤄지는 해군 한산도함을 방문해 주민들과 관계자를 격려했다.

섬 주민을 대상으로 한 코로나19 백신 해상 순회 접종은 전국에서 처음이다.

김 지사는 400㎞가 넘는 먼 길을 마다치 않고 이곳까지 한걸음에 달려온 김부겸 총리에게 환영인사를 전하고 섬 주민들의 건강권 보장과 면역력 확보를 위해 힘써준 정부와 질병청, 해군 관계자들께 감사의 마음을 전했다.

김 지사는 “의료기관이 없고 육지와 멀다는 이유로 백신접종을 포기해야만 했던 섬 주민들이 한 분도 소외되지 않고 백신접종을 하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 정주 여건 개선을 위해 불편 사항을 세심히 살피겠다”고 말했다.

전남도는 해군과 협조해 여수·완도·진도 3개 시군 25개 섬 지역 614명을 대상으로 해상 순회 접종을 하고 있다. 이날까지 접종자는 457명이다.

섬 지역 해상 순회 접종은 진도 조도면 가사도, 성남도 주민을 시작으로 오는 30일까지 이어진다.

백신 접종자는 1분기 대상자 6만 8383명 중 6만 1183명(89.5%), 2분기 72만 9916명 중 63만 5710명(87.1%)으로 총 69만 6893명이다.

