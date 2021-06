관광公-가스안전公, 안전 캠핑문화 조성 위한 업무협약 체결

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 한국가스안전공사와 ‘안전한 캠핑문화 조성을 위한 업무협약’을 체결했다고 18일 밝혔다.

사회적 거리두기로 캠핑 인구가 증가하면서 캠핑장 내 부탄가스 폭발, 일산화탄소 중독 등 가스 안전사고 발생 가능성도 커지고 있다. 이 같은 상황에서 양 기관은 사업 경험과 전문성을 바탕으로 안전 캠핑문화 조성 협력 사업을 효과적으로 추진하기 위해 손을 잡았다.

한국관광공사는 등록 야영장 정보망 ‘고캠핑’ 운영, 캠핑장 사업자 안전교육, 안전캠핑 온·오프라인 홍보 사업 등을 지속 추진해왔다. 한국가스안전공사는 가스시설 및 제품 검사·점검, 관련 전문인력 양성 및 관리자 교육 실시 등 국내 유일 가스안전관리 전문기관으로서 역할을 수행하고 있다.

주요 협약 내용은 ▲캠핑 안전수칙 준수 공동 캠페인 추진 ▲안전 캠핑 콘텐츠 제작 및 홍보 ▲캠핑장 사업자 및 이용자 대상 안전교육 분야 협력 등이다. 양 기관은 이번 협약을 통해 캠핑 중 가스사고 예방을 위한 안전수칙 홍보물 제작 및 배포, 방송매체 등 활용 공익광고 실시, 기타 안전 캠핑문화 조성을 위해 필요한 사업들을 공동 발굴·추진해 나가게 된다.

정용문 관광공사 레저관광팀 팀장은 “이번 업무협약은 안전한 캠핑문화 조성을 위한 좋은 협업사례"라며 "향후에도 유관기관 및 민간 기업과의 협업을 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.

