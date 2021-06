[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정승일 한국전력공사 사장은 17일 서울 서초구에 위치한 강남배전센터를 찾아 하계 안정적 전력수급을 위한 현장설비 및 주요 전력설비에 대한 안전·보안 대비태세를 점검했다.

이 자리에서 정 사장은 전력공급 설비 및 비상시 고장복구 대응 체계 등을 점검 하며 하계 기간 안정적 전력공급을 위해 최선을 다해 줄 것을 당부했다.

한전은 하계기간 안정적 전력공급을 위해 특별점검을 시행 중이다. 다중이용시설 내 전력설비에 대한 일제 점검과 공사현장 산업재해 예방을 위한 자체 순찰팀을 운영하는 등 안전활동을 강화하고 있다.

