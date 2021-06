[아시아경제 박지환 기자] 금호건설 금호건설 002990 | 코스피 증권정보 현재가 13,250 전일대비 600 등락률 +4.74% 거래량 793,001 전일가 12,650 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 금호건설, 홍천희망리어울림 수분양자에 235억원 규모 채무 보증[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 은 17일 사직3구역 주택재개발 정비사업 공사를 수주했다고 공시했다.

이번 계약은 1786억원 규모이다. 이는 지난해 말 매출액의 9.76%에 해당한다.

