우리은행, SK엠앤서비스와 '소상공인 지원' 업무협약

디지털 융복합을 통한 금융상품 개발 및 공동마케팅 전개

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 SK엠앤서비스와 소상공인 대상 비대면 금융서비스 제공을 위한 업무협약을 비대면으로 체결했다고 17일 밝혔다.

우리은행은 SK엠앤서비스의 소상공인 온라인 플랫폼 ‘비짓’에 ‘기업 모바일 금융몰’을 입점하기로 했다. 이를 통해 소상공인들이 시간과 장소에 구애받지 않고 우리원뱅킹을 통해 ▲정책자금 등 소상공인 대출 신청 ▲예적금 상품 가입 ▲해외송금 ▲기업 컨설팅 등을 비대면으로 이용할 수 있게 됐다.

또한 우리은행은 ‘기업 모바일 금융몰’을 통해 소상공인 매장홍보 및 매장운영 솔루션마케팅·교육·복지서비스 등을 제공하는 SK엠앤서비스의 ‘사장님 안심경영 구독서비스’를 무료로 제공할 계획이다.

양사는 우리은행의 금융 노하우와 SK엠앤서비스의 소상공인 데이터를 결합한 디지털 금융상품 개발 및 공동마케팅 전개 등 다양한 분야에서 협력을 지속적으로 이어나가기로 했다.

우리은행 관계자는 “협약을 통해 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인에게 다양한 금융서비스와 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 양사의 긴밀한 협력을 통해 신규사업 범위를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

