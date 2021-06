11번가, LG트윈스·풀무원 협업 '한정판 정·백·홍 비빔면 세트' 판매

'유광정퍼' '백전백승' '만루홍런'

LG트윈스 굿즈 구성 한정판 패키지

18일 자정부터 11번가서 3000세트 최초 판매

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 풀무원 '정·백·홍 비빔면'과 프로야구 'LG트윈스'의 협업 한정판 세트를 최초 판매한다고 17일 밝혔다.

풀무원이 올 초 출시한 '정·백·홍 비빔면'은 식물성 비빔면 '정비빔면', 매실간장 비빔면 '백비빔면', 하늘초 물비빔면 '홍비빔면' 3종이다. 매운 비빔면 일색인 다른 계절면과 차별화된 제품이다.

이번 한정판은 '정·백·홍 비빔면'의 글자를 응용, 올 시즌 우승에 도전하는 LG트윈스 선수단과 팬들의 염원을 담아 제품 네이밍과 패키지를 새롭게 구성했다. '유광정퍼'(식물성 원료로 만든 깔끔한 맛), '백전백승'(고소한 감칠맛의 매실간장 비빔면), '만루홍런'(매운맛 하늘초 물비빔면) 비빔면 3종과 LG트윈스 캐릭터 굿즈(시리얼 글라스)로 구성한 패키지 가격은 1만1990원이다(비빔면 16개입). 오는 18일 자정부터 11번가에서 선착순 3000세트 한정으로 최초 판매를 시작한다.

'유광정퍼'는 LG트윈스 가을야구의 상징인 '유광점퍼'를 변형한 이름이며 '백전백승'은 LG트윈스 우승을 기원하는 팬들과 구단의 마음을 한 데 모았다. '만루홍런'은 LG트윈스 팬들을 대상으로 한 제품명 공모전에서 1위에 선정된 이름이다.

11번가와 풀무원은 수년간 전략적 파트너십을 이어오며 양사의 핵심역량을 결합한 공동마케팅을 진행해 왔다. 11번가의 이커머스 경쟁력을 기반으로 풀무원의 신제품을 온라인 최초로 론칭하거나, MZ세대를 끌어 모으는 차별화된 단독상품을 내놓는 식이다. 2019년에는 풀무원 '생면식감'과 프로야구 '한화이글스'의 협업 한정판 마라탕면 신제품 '포기하지 마라탕면'을 단독 출시해 젊은 고객들의 반응을 이끌어냈다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr