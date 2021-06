[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 맞은 주민이 잇달아 숨져 보건당국이 인과 관계 조사에 나섰다.

16일 경주시에 따르면 90대 시민 A씨는 지난 9일 병원에서 숨졌다.

A씨는 5월 12일 경주시보건소에서 화이자 백신을 2차로 맞은 뒤 며칠이 지나 발열 등 이상 증세를 보여 인근 병원에서 입원 치료를 받던 중 숨졌다.

보건당국은 백신과 사망에 인과 관계가 있는지 등을 조사하고 있다.

