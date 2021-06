"한미일 대북 담당자 회의, 이달중 한국서 개최 협의 중"

교도통신 "성 김 美대북특별대표 19~24일 방한 예정"

[아시아경제 정동훈 기자] 한국·미국·일본 3국의 대북정책 담당 고위 당국자 회의가 이달 중 한국에서 열릴 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

교도통신 등 일본 주요 언론은 16일 미국의 성 김 대북특별대표가 오는 19~24일 방한할 예정이라고 보도했다. 교도통신은 김 특별대표의 방한을 계기로 한국에서 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장과 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주 국장이 함께하는 한미일 대북정책 담당 고위 당국자 회의 개최가 추진되고 있다고 전했다.

조 바이든 미 행정부는 비핵화 논의를 위해 북한에 대화를 요구하고 있지만 실현되지 않았다. 이번 한미일 당국자 회의에서 이와 관련한 대응 방안이 검토될 것으로 보인다.

김 특별대표는 2018년 6월 싱가포르에서 열린 도널드 트럼프 전 미 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 첫 북미 정상회담을 사전 조정하는 역할을 맡았다.

