동국제약 '센시아', 센텔라 정량추출물로 약해진 정맥혈관벽 강화

정맥순환장애는 정맥의 결합 조직이 늘어나거나 확장돼 혈액의 정상적인 순환에 이상이 생겨 나타나는 질환이다. 특히 고정된 자세를 장시간 유지하는 직업군이나 연령이 높아짐에 따라 발생 위험이 높아진다. 정맥순환장애의 예방과 치료를 위해서는 정맥혈관벽의 강도와 탄력을 강화하고 모세혈관의 투과성을 정상화하는 센텔라 정량추출물 성분의 정맥순환 개선제 복용이 도움이 된다.

동국제약 ‘센시아’는 센텔라 정량추출물이 주성분인 식물성분의 정맥순환 개선제다. 정맥의 탄력 향상과 모세혈관 투과성 정상화, 항산화 효과 등을 통해 정맥순환장애를 개선해 준다. 유럽에서 개발돼 국내에 도입된 약물로, 임상연구와 유럽에서의 사용 경험을 통해 효과와 안전성이 입증됐다. 정맥순환 관련 의약품 부문에서 국내 판매 8년 연속 1위를 차지했다. 센시아는 하루 1~2정씩 식사와 함께 복용하면 된다.

동국제약 관계자는 "여전히 많은 사람들이 증상을 방치하고 있어 ‘정맥순환장애 바로 알리기 캠페인’을 통해 일반인들에게 질환 관리의 필요성을 전달하고 있다"며 "정맥순환장애는 노화와 함께 누구나 경험하게 되는 질환이므로 꾸준한 관리가 필요하다"고 말했다.

