한국예술원 과학 유튜버 이민환 교수 서울시 교육청과 잡포유 인터뷰!

과학 커뮤니케이터 한국예술원 이민환 교수가 서울시 교육청에서 진행하는 잡 포유의 인터뷰에 존 리 대표에 이어 진행했다.

많은 학생들의 선호 직업으로 뽑히고 있는 유튜버를 어쩌다 시작하게 되었는지 콘텐츠 주제는 어떻게 정하는지 어떤 마음가짐으로 활동을 이어나가는지 이야기했다. 이어서 이민환 교수는 사전에 교육청에서 학생들의 질문들을 받아 답변을 이어 나갔다.

그는 인터뷰에서 “단 한 명의 독자에게라도 자신의 콘텐츠가 도움이 된다면 그 자체가 성공이라고 생각한다"라며. “빠르게 변화하는 시대의 흐름 속에 언제까지 유튜브라는 매체의 인기가 지속될지 모르겠지만, 이후 생겨날 다른 플랫폼에서 활동을 꾸준히 이어나갈 것”이라며 크리에이터로서의 미래를 그리고 있다.

한편 KAC한국예술원 방송영상디지털콘텐츠 예술계열은 유튜버 크리에이티브 수업으로 '루루체체 TV' 송태민, ‘지식인 미나니’ 이민환 유튜버 크리에이터를 특임교수로 임명해 4차 산업혁명 시대의 크리에이터 인재 양성에 초첨을 맞추고 있다.

서울 충정로에 위치한 한국예술원은 현재 2022학년도 신/편입생 선발모집에서 학생들의 적성을 고려해 수능성적과 내신성적 반영을 하지 않고 실기와 면접을 통해 선발하고 있으며 합격자 전원에게는 장학금이 지급된다.

