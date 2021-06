와이즈캠프 이용 요금 자동 납부 시 혜택

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 글로벌 교육 문화 기업 비상교육과 손 잡고 'KB국민 와이즈캠프카드'를 출시했다고 16일 밝혔다.

이 카드는 초등 스마트 학습 프로그램인 '와이즈캠프' 이용 요금을 자동 납부하고 전월 이용실적이 30만원 이상이면 월 최대 1만 2000원, 70만원 이상이면 월 최대 1만7000원까지 자동납부 요금이 할인된다.

학습지 요금 자동 납부 신청은 카드 수령 후 와이즈캠프 고객 센터에서 가능하다. 연회비는 1만5000원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr