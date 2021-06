영등포구, 초단편영화아카데미 수강생 모집

28일까지 다큐멘터리·극영화 기초반 모집… 심화반은 15일까지...올 9월 개최하는 서울영등포국제초단편영화제 출품·상영 기회

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 올해로 5회째를 맞는 ‘영등포초단편영화아카데미(이하 아카데미)’ 기초반 수강생을 28일까지 모집한다.

아울러 기초반 수료자들을 대상으로 하는 심화반은 15일까지 모집한다.

이번 아카데미는 구가 (사)서울국제초단편영상제(이사장 서명수)와 손잡고 올 9월 개최 예정인 제13회 서울영등포국제초단편영화제의 지역주민 참여 프로그램이다.

영화에 대해 배움은 물론 제작과 출품, 상영까지 전 과정을 직접 체험할 수 있는 교육과정이다.

아카데미 모집은 기초반과 심화반 2개 반으로 나뉜다. 초심자들을 위한 기초반은 극영화와 구민다큐멘터리 과정으로 운영한다.

기초반 수료자들을 대상으로 하는 심화반에서는 영등포 지역 다큐멘터리를 제작해볼 수 있다.

아카데미 기초반은 7월9일에 시작해 7월 말까지 강의 및 촬영이 진행될 예정이다. 전문 강사진이 시나리오 작성, 편집, 후반 작업까지 영화 제작의 전 과정을 체계적으로 지도, 수강생들은 전문 강사진으로부터 1:1 멘토링을 받으며 영화 작품을 완성하게 된다.

아카데미 참가 신청은 영등포구민은 물론, 영화 제작에 관심 있는 시민 누구나 할 수 있다.

서울영등포국제초단편영화제 홈페이지에 게재된 신청서를 작성해 이메일(planning2@sesiff.org)로 신청하면 된다.

기타 자세한 사항은 초단편영화제 사무국으로 문의하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “영등포초단편영화아카데미는 영화에 관심 있는 누구나 영화 제작의 전 과정을 경험할 수 있는 특별한 시간”이라며 “관객을 넘어 영화인으로 직접 참여할 수 있는 좋은 기회가 되도록 지원을 아끼지 않을 예정이니 많은 구민들의 참여를 바란다”고 전했다.

