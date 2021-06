택배 노동자 과로사 방지 대책을 요구하며 일주일째 파업을 이어가고 있는 전국 택배노조가 15일 대규모 집회에 돌입했다. 국회에서 진행 중인 2차 사회적 합의 결과가 나올 때까지 노조원 5천여 명이 1박 2일 동안 집회를 이어갈 계획이다. 여의도공원에서 택배노조가 구호를 외치고 있다. /문호남 기자 munonam@

