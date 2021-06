[아시아경제 온라인이슈팀] 미스 코리아 조세휘가 우월한 자태로 근황을 공개했다.

최근 조세휘는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 와인색 모노키니를 입고 루프탑 수영장에서 눈부신 미모를 발산하며 포즈를 취하고 있다.

이를 본 네티즌들은 "공주가 나타났다", "너무 예뻐요" 라며 큰 호응을 보냈다.

한편 조세휘는 지난 2016년 미스 유니버스 코리아 대상을 차지하며 주목 받았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr