[신간안내]'만화미학 아는 척하기' 外

'퀀텀 마케팅'·'지지 않기 위해 쓴다'

◆만화미학 아는 척하기= 만화를 한층 깊이 있게 읽게 하는 이론서. 미학과 예술 관점에서 만화를 분석한다. 출판만화, 카툰, 캐리커처, 웹툰만이 아니다. 동굴벽화, 판화, 종교화 등 기원까지 찾아가 시대별 특징을 글과 만화로 풀어낸다. 창작과 소비, 향유의 패턴이 바뀌면서 다양한 분야와 융합하는 과정도 소개한다.(박세현 지음/손영오 그림/팬덤북스)

◆퀀텀 마케팅= 저자는 과거에 쌓아온 마케팅의 이론, 전략, 관행이 더는 통할 수 없다고 단언한다. 패러다임의 변화를 다루고 유리하게 활용하는 새로운 방법론을 제시한다. 핵심은 엄청난 데이터가 유발할 크고 작은 위기에 대처하는 역량이다. 급변하는 환경으로 고심하는 이들에게 비즈니스의 명확한 방향을 제시한다.(라자 라자만나르 지음/김인수 옮김/리더스북)

◆지지 않기 위해 쓴다= 저자는 체험형 글쓰기를 표방하는 저널리스트다. 생생한 경험을 바탕으로 빈곤, 건강, 종교, 계층 등의 문제를 진단한다. 자신을 대변할 언어조차 없는 사람들 속에서 분노하면서도 스스로 편향된 시선이 없었는지 성찰한다. 가려진 진실을 드러내며 우리도 언제든 그 자리에 설 수 있다고 지적한다.(바버라 에런라이크 지음/김희정 옮김/부키)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr