[아시아경제 오현길 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 14일 동양 동양 001520 | 코스피 증권정보 현재가 2,285 전일대비 315 등락률 +15.99% 거래량 186,590,194 전일가 1,970 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 “대선주자 1위” 관련 황금주!! 시원하게 올라갈 종목“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정압도적 대선주자 1위 ‘ㅇㅇㅇ’ 중대발표! 관련 황금주!! close 에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구했다. 답변 시한은 15일 18시까지다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr