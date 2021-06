[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 오는 7월, 9월 실시하는 '2021년 어선중개업 신규교육' 교육생을 17~18일 이틀간 모집한다고 14일 밝혔다.

어선중개업자의 전문 역량 강화를 위해 매년 진행되는 이 교육은 신규 등록 희망자 대상 신규교육, 기존 중개업자 대상 보수교육으로 나뉘어 진행된다. 올해 어선중개업 신규교육은 7월과 9월 두 차례에 걸쳐 총 60명 교육을 목표로 진행될 예정이다.

교육 신청은 어선거래시스템 누리집을 통해 할 수 있다. 올해는 이틀간 접수한 신청자 전원을 대상으로 무작위 추첨해 교육생을 선발할 계획이다.

어선중개업 신규교육은 어선중개업 등록을 위해 반드시 이수해야 하는 법정교육이다. ▲어선중개업 제도 ▲어선중개업 실무 ▲직업윤리와 소비자교육 등 3개 과목에 대해 교육과 평가를 진행한 후 이수증을 부여한다.

