11번가, 열흘간 ‘전국민 세일’…식품·생활용품 34만종 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 오는 23일까지 식품·리빙·생활용품 카테고리 상품 총 34만종을 할인 판매하는 ‘전국민 세일’을 열흘간 연다고 14일 밝혔다.

이번 행사에는 CJ제일제당, 풀무원, LG생활건강, 한국P&G, 리바트, 락앤락, 한국마즈 등 카테고리별 대표 브랜드를 포함해 총 3400여곳의 판매자가 동참한다.

특히 11번가는 행사 기간 하루 최대 31만원까지 할인 받을 수 있는 국민 쿠폰을 제공한다. 최대 20만원까지 할인되는 10% 할인쿠폰(5만원 이상 구매 시)과 최대 11만원까지 할인되는 5% 할인쿠폰(11번가 신한카드 사용 시)을 함께 사용하면 최대 31만원까지 아낄 수 있다. 여기에 15% 할인쿠폰도 추가로 제공하는 등 총 11종의 쿠폰을 매일 발급한다.

할인 받을 수 있는 상품군만 따로 모아볼 수도 있다. 11번가 모바일 앱에서 상품을 검색한 뒤 국민쿠폰 필터를 적용하면 할인 받을 수 있는 전국민 세일 행사 상품들이 나열된다.

11번가 관계자는 “코로나19가 일상화된 ‘위드 코로나’ 시대에 고객들에게 꼭 필요한 상품군들을 마련했다”며 “행사 기간 매일 제공되는 다양한 할인 혜택들을 통해 합리적인 쇼핑을 누리시길 바란다”고 말했다.

